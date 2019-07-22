ИА «Ореанда-Новости» Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия намерена ответить на возможное введение санкций в связи с предоставлением жителям Донбасса российского гражданства.

Политик сказал, что выдача паспортов жителям самопровозглашённых республик на юго-востоке Украины, «лишенным права на защиту и соцподдержку в своей стране», будет продолжена. Парламентарий подчеркнул, что Россия точно так же может обеспечить аналогичный режим для граждан любого другого государства или его частей. «А санкции – дело пустое. Ответим», – сказал Морозов в заключение.

22 июля глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что киевские власти намерены дать Москве ответ на паспортизацию жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он указал на возможность введения национальных санкций.