Основной темой прошедших переговоров стало планирование взаимовыгодного сотрудничества.

Свидетели этой встречи отметили, что переговоры двух должностных лиц проходили в дружеской атмосфере, что несомненно может свидетельствовать о том, что оба государства настроены позитивно в выстраивании многопланового сотрудничества. Стоит отметить, что Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн вели переговоры в рамках проведения Армейских международных игр – 2019. Согласно информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, ключевыми вопросами встречи стало обсуждение задач в оборонной области, которое было бы выгодно и России, и Мьянме, а также потенциальное развитие отношений между двумя странами. Уточним, что министр обороны России лично поблагодарил мьянмского главу вооружённых сил за визит на торжественную церемонию закрытия Армейских международных игр.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия готова принять страны НАТО в качестве участников Армейских международный игр. По его словам, государству стоит посмотреть на их техническое оснащение и тактику ведения боя. Причём сделать это лучше в условиях спортивных соревнований, нежели в условиях реально существующего военного конфликта, заключил глава военного российского ведомства.

Армейские международные игры (или АрМИ) представляют собой комплексные международные соревнования, основными участниками которых стали подразделения вооруженных сил государств — участников соревнования. Впервые игры были проведены в Российской Федерации в августе 2015 года.