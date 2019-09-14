14.09.2019, 15:38
Россия и США планируют увеличить численность дипломатических корпусов
ИА «Ореанда-Новости» Посол США в России Джон Хантсман в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что представители Вашингтона и Москвы провели консультации по вопросу об увеличении численности дипломатов в обоих государствах.
На этой неделе в Вене прошли переговоры с участием заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и заместителя государственного секретаря США Джона Салливана. Политики согласовали дальнейшие совместные шаги в указанном направлении.Хантсман также выразил уверенность в том, что в течение ближайшего времени взаимодействие двух стран на высоком уровне в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности укрепится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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