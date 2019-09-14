ИА «Ореанда-Новости» Посол США в России Джон Хантсман в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что представители Вашингтона и Москвы провели консультации по вопросу об увеличении численности дипломатов в обоих государствах.

На этой неделе в Вене прошли переговоры с участием заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и заместителя государственного секретаря США Джона Салливана. Политики согласовали дальнейшие совместные шаги в указанном направлении.

Хантсман также выразил уверенность в том, что в течение ближайшего времени взаимодействие двух стран на высоком уровне в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности укрепится.