ИА «Ореанда-Новости». Соединённые Штаты Америки под надуманным предлогом ввели против Москвы «драконовские» санкции, заявили в российском посольстве Вашингтона. Причем санкции введены на основании обвинения в использовании нервно-паралитического вещества в Солсбери, доказательств причастности России к этому не прозвучало. В России предложили дать огласке переписку по этому вопросу.



«Были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — так прокомментировали в российском посольстве Вашингтона.

В российском посольстве отметили, что американская сторона сослалась на конфиденциальность, когда представители дипмиссии попросили дать пояснения на уточняющие вопросы.

При этом Россия настаивает разрешения включиться в расследование случившегося в Солсбери. Москва предлагает США разгласить переписку по этому вопросу. Такое предложение вынесла дипмиссия в США.

«Предложили предать гласности переписку по этому вопросу», — звучит в официальном комментарии из российского посольства в США.

Однако дипломаты отметили, что пока ответа на это предложение «не последовало».

Напомним, недавно стало известно, что с 22 августа США намерены ввести два новых пакета санкций против Москвы.

Первый, который вступит в силу 22 августа, запретит поставлять в Россию продукцию двойного назначения (прим. ред. – эта продукция может использоваться не только в гражданских, но и в военных целях, например, для создания ядерного или химического оружия).

Второй пакет санкция могут ввести через три месяца (90 дней) – возможны снижения уровня дипломатических отношений, полное прекращение американского экспорта и запрет самолётам компании «Аэрофлот» летать в США.