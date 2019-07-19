ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.

«В сферу компетенции «нормандского формата» относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком статусе Крыма в этой повестке нет и речи. …Этот вопрос решён окончательно и обсуждению не подлежит», – сказал российский дипломат.

В «нормандскую четвёрку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. В 2015 году представители этих стран подписали Второе минское соглашение, направленное на разрешение конфликта на восточных территориях Украины. Последняя встреча в данном формате состоялась в 2016 году.

В начале июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину расширить состав собрания и провести в Минске переговоры с главами Германии, Франции, США и Великобритании, чтобы разобраться, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».