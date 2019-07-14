Россия не будет вести переговоры о передаче Японии двух из четырёх островов Южных Курил, сообщает агентство Kyodo.

Отказ от переговоров обусловлен встревоженностью России по поводу отношений между Японией и США.

Как известно, Россия и Япония все ещё не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием послужил вопрос о принадлежности следующих островов: Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда. После войны их включили в состав СССР, однако Япония считает острова своими территориями.

Как заявила Москва, у России нет планов передавать Курильские острова Токио, поскольку стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.