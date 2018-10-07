ИА «Ореанда-Новости». Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил о том, что предупреждения Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о массивных кибератаках в Российской Федерации в случае её предполагаемой агрессии является попыткой оправдать собственные действия по дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.





Ранее британские средства массовой информации со ссылкой на высокопоставленные источники опубликовали материал, в котором было сказано о том, что Министерством обороны Великобритании рассматривается вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения на территории российского государства в случае “агрессии” РФ.



По данным издания, в связи с тем, что у британской стороны нет достаточного арсенала оружия для противостояния Российской Федерации, правительство Соединённого Королевства пришло к выводу, что массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на “агрессию” со стороны российского государства.



Британские СМИ сообщают, что власти Соединённого Королевства планируют развивать наступательный киберпотенциал государства, чтобы в случае необходимости “отключить свет в Кремле”.





По словам Дмитрия Новикова, Великобританию “не интересует реальная картина и положение вещей”. Он указал на то, что фраза британской стороны об “отключении света в Кремле” является ярким оборотом, который был употреблён для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к заявлению в целом.



Депутат указал на то, что цель Великобритании заключается в том, чтобы “демонизировать” российских властей и заявить о том, что западные страны готовы оказать сопротивление внешнему давлению со стороны РФ.





Дмитрий Новиков утверждает, что предотвратить внешние угрозы можно лишь с помощью наращивания экономического потенциала государства. Он подчеркнул, что, когда будет пересмотрен внутренний социально-экономический курс и обеспечено развитие страны, тогда и появится “надёжный фундамент для предотвращения внешних опасностей”.





