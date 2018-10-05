ИА «Ореанда-Новости». Посольство Российской Федерации в Лондоне сегодня, 5 октября, направило ноту в Министерство иностранных дел Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с требованием незамедлительно предоставить факты, на основании которых британскими властями был сделан вывод об участии российской стороны в кибератаках на Форин оффис и сеть военной лаборатории в Портон-Дауне.



Об этом информирует пресс-секретарь российского дипломатического представительства.



Об этом информирует пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

По словам дипломата, посольство напомнило о том, что ими неоднократно было предложено британской стороне “организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются”. Пресс-секретарь диппредставительства подчеркнул, что обвинения британских властей ничем не подкреплены, и, отказываясь от цивилизованного диалога, Лондон “сеет атмосферу страха и недоверия в британском обществе”.





Ранее постоянным представителем Соединённого Королевства при Организации по запрещению химического оружия Питером Уилсоном были предъявлены обвинения Российской Федерации в попытках осуществления серии хакерских атак.



Такое заявление Уилсоном было сделано в ходе встречи с представителями средств массовой информации, которая проходила совместно с главой Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевельд. По словам представителя Великобритании при ОЗХО, весной текущего года сотрудники ГРУ предпринимали попытки проникнуть в компьютерные системы Форин оффиса и химической лаборатории Портон-Даун, являющейся военным объектом Министерства обороны Соединённого Королевства.





В диппредставительстве указали на то, что попытки британской стороны ссылаться на интересы национальной безопасности, общественный порядок, тем самым оправдывая свой отказ делиться информацией, выглядят, “как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить”.





Ранее властями Соединённого Королевства, Канады, Нидерландов и Соединённых Штатов Америки были предъявлены обвинения сотрудникам ГРУ в том, что они пытались осуществить серию хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия. Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена обсудить со своими союзниками, какие новые санкционные меры должны быть введены в отношении российского государства в ответ на “нарушение международных норм”. Москва многократно отрицала свою причастность к различным кибератакам.





