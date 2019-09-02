ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила государствам, входящим в состав НАТО, присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

«Мы довели идею до сведения членов НАТО, предложили им коллективно к ней присоединиться. Они согласием пока не отреагировали», – сказал дипломат на выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ.

«В КНР заявили о том, что масштабы её ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому участие не может быть поддержано. Но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этим заниматься», – сказал глава российского МИДа.