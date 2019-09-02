02.09.2019, 13:13
Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила государствам, входящим в состав НАТО, присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
«Мы довели идею до сведения членов НАТО, предложили им коллективно к ней присоединиться. Они согласием пока не отреагировали», – сказал дипломат на выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ.При этом Лавров отметил, что российские власти не намерены склонять Китай присоединиться к переговорам, посвящённым контролю над ракетами указанных модификаций. «В КНР заявили о том, что масштабы её ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому участие не может быть поддержано. Но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этим заниматься», – сказал глава российского МИДа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии