ИА «Ореанда-Новости» Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил, что в связи с визовой политикой США Москва выдвинула инициативу перенести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генеральной Ассамблеи, курирующего вопросы разоружения и международной безопасности.

Дипломат указал на то, что подобные предложения, в том числе в отношении переноса штаб-квартиры международной организации из Нью-Йорка, поступают от представителей многих стран уже на протяжении нескольких десятилетий.

«У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала. Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи», – сказал Гатилов.