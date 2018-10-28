ИА «Ореанда-Новости». Лидер Российской Федерации Владимир Путин предложил главам Турецкой Республики, Французской Республики и Федеративной Республики Германия поддержать инициативу Москвы относительно проведения международной конференции по проблеме сирийских беженцев.



Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам четырёхсторонних переговоров по Сирийской Арабской Республики, который проходил на территории города Стамбул. Глава российского государства подчеркнул, что добиться результата можно, работая совместно.



Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам четырёхсторонних переговоров по Сирийской Арабской Республики, который проходил на территории города Стамбул. Глава российского государства подчеркнул, что добиться результата можно, работая совместно.

По словам Владимира Путина, российской стороной многое делается в этом направлении, “но чтобы радикально улучшить ситуацию в стране, снять острые социальные проблемы, восстановить экономику, нужны коллективные усилия всего мирового сообщества”. Он отметил, что в этой ситуации можно использовать позитивный опыт российско-французской операции текущего года по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту. Российский президент подчеркнул, что в понятие “гуманитарной помощи” следует включить также восстановление инфраструктуры.





Лидером Российской Федерации также было отмечено, что на территории Сирийской Арабской Республики созданы условия для размещения до полутора миллионов человек. Он указал на то, что сирийское правительство дало “твёрдые гарантии безопасности и недискриминационного отношения ко всем тем, кто желает вернуться к родным очагам".





Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь напомнил о том, что Анкара приютила около четырёх миллионов сирийских беженцев и потратила на их содержание более тридцати миллиардов долларов. Он обратился к властям Европейского союза с призывом выполнять свои обязательства по оказанию турецкой стороне финансовой помощи на нужды беженцев и увеличить размер этой помощи в связи с приближением зимы.





По словам федерального канцлера Ангелы Меркель, Федеративная Республика Германия заинтересована в возвращении сирийских беженцев домой. Она подчеркнула, что властями Сирийской Арабской Республики должны быть даны гарантии, что они не будут преследовать беженцев.











