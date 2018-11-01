ИА «Ореанда-Новости» С сегодняшнего дня Россия вводит ответные санкции против 390 граждан Украины. Соответствующее постановление было подписано Дмитрием Медведевым, премьер-министром Российской Федерации.

Под санкции попало 322 физических лица и 68 юридических. В их число вошли такие знаменитые персоны, как Юлия Тимошенко, Валерий Чалый (посол Украины в Соединённых Штатах), Юрий Луценко (генеральный прокурор), Ирина Геращенко (вице-спикер Верховной рады) и другие депутаты. В числе физических лиц, попавших под жёсткие экономические меры со стороны России, числятся судьи Конституционного суда Украины, чиновники из аппарата президента и некоторые большие начальники из органов власти.

В первую очередь наш ответ введённым Украиной санкциям коснётся крупных предпринимателей и политиков, которые хранили сбережения в российских банках и имели на территории Российской Федерации недвижимость. Под "заморозку" попадут и ценные бумаги украинцев из санкционного списка. Граждане Украины, попавшие под санкции, не смогут вывести денежные средства за пределы России.

По имеющимся данным, под санкции в скором времени попадет ещё большее количество человек. Однако, как заявил Дмитрий Медведев, простых граждан Украины постановление задеть не должно. Основная цель принятия таких экономических мер - ответить Украине за недружелюбные меры, которые были приняты в той стране.

До настоящего времени основные санкции касались ввоза товаров потребления в Российскую Федерацию. Но после того, как в мае 2018 года Пётр Порошенко, президент Украины, ввел дополнительные экономические меры по отношению к россиянам и продлил существующие на тот момент ограничения, ситуация усложнилась.

В ответ на украинские санкции в октябре президент РФ Владимир Путин поручил ввести ответные меры. Правительству он поручил составить перечень физ- и юрлиц, которые попадут под санкции. Планировалось так же сильнее урезать объем поступающих к нам их Украины товаров.

Как говорится в самом постановлении, санкционные мероприятия будут отменены в том случае, если правительство Украины отменит ограничительные меры по отношению к гражданам Российской Федерации.