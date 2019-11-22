Социологом заявлено о существование запроса на обновление правящей партии. По словам Федорова, этот запрос связан с тем, что люди хотят увидеть то, что партия становится к ним ближе. Также россияне хотят, чтобы состав партии омолодился.Федоров заявил, что россияне не желают отказываться от правящей партии, поскольку считают её важным инструментом политической системы. Эксперт подчеркивает, что для жителей России партия власти - это не эпизод и не случайность.