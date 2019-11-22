22.11.2019, 10:59
Россияне хотят видеть новых политиков в партии власти
ИА «Ореанда-Новости» В сообщении ТАСС от 22 ноября заявлено о том, что фиксируется социологами запрос жителей России на то, что в правящей партии "Единая Россия" появятся новые лица. Об этом говорит глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Социологом заявлено о существование запроса на обновление правящей партии. По словам Федорова, этот запрос связан с тем, что люди хотят увидеть то, что партия становится к ним ближе. Также россияне хотят, чтобы состав партии омолодился.
Федоров заявил, что россияне не желают отказываться от правящей партии, поскольку считают её важным инструментом политической системы. Эксперт подчеркивает, что для жителей России партия власти - это не эпизод и не случайность.
Социологом заявлено о существование запроса на обновление правящей партии. По словам Федорова, этот запрос связан с тем, что люди хотят увидеть то, что партия становится к ним ближе. Также россияне хотят, чтобы состав партии омолодился.
Федоров заявил, что россияне не желают отказываться от правящей партии, поскольку считают её важным инструментом политической системы. Эксперт подчеркивает, что для жителей России партия власти - это не эпизод и не случайность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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