Об этом свидетельствуют результаты проведенного сотрудниками ВЦИОМ опроса среди российского населения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озаботился вопросом того, какую позицию занимает лидер российской нации в настоящее время. Респондентам задавали прямой вопрос о том, доверяют ли они Владимиру Путину. В итоге, семьдесят три процента опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно. Этот результат доказывает, что уровень доверия у граждан государства к своему руководителю достиг своего исторического максимума.

Всероссийский центр изучения общественного мнения подводил итоги этого опроса в течение мая – июля текущего года. Участниками опроса стали 1,6 тысяч российских граждан, чей возраст превысил порог совершеннолетия. Однако, сам опрос начался год назад. Начиная с 18 июля прошлого года, этих респондентов опрашивали ежедневно. Результатом исследования стало среднее значение, полученное за семь дней опроса. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения использовали следующую методику. Они проводили интервью по телефону, случайно выбирая абонента, имеющего мобильный или стационарный телефонный аппарат.

Что касается остальных значимых государственных деятелей, то результаты, полученные в ходе опроса, выглядят следующим образом. Главе правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву доверяет около тридцати восьми россиян, Лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому – свыше тридцати пяти с половиной процентов, руководителю Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову – тридцать пять процентов, а лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – около двадцати девяти процентов.