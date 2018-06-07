Жителей России, согласно опросам, больше беспокоит ситуация со здравоохранением и образованием в стране и в целом вопрос экономики, за свою работу и зарплату оказалось, что жители России испытывают меньше волнений. Такую статистику опубликовал сегодня Российский центр, занимающийся изучение общественного мнения.

Согласно докладу ВЦИОМ уже несколько месяцев лидирует тройка таких проблем: здравоохранение – 28 процентов, образование – 23 процента, экономика страны – 21 процент. Социальная политика в России стала беспокоить жителей чуть больше, чем в начале текущего года, сейчас 15 процентов, а было 10 процентов.

Что касается проблем уровня жизни, они значительно меньше начали вызывать волнения, их называют реже. Так низкий уровень жизни ещё в прошлом году набирал 26 процентов из возможных ста, а в этом году упал до 14 процентов. Размер пенсий также опустился в рейтинге до 11 процентов, хотя зимой 2017 года набирал 20 процентов, также обстоит и с безработицей. Сейчас эта проблема по актуальности набрала 12 процентов, раньше было 18 процентов.

Тема инфляции и вовсе набрало в этот раз три процента, хотя год назад инфляция беспокоила 10 процентов жителей страны.

В центре изучения мнения отметили, что это говорит о том, что в ближайшее время россияне будут оценивать эффективность работы властей исходя из тех изменений, которые будут происходить в здравоохранении и образовании.

Этот опрос проводился с 22 по 24 мая, опрошенные – люди старше 18 лет, которые отвечали на вопросы по телефону. При этом в случайном порядке спросили мнение у трёх тысяч граждан.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, около половины (45 процентов) россиян ждут серьезных перемен во всех сферах страны после выборов президента.





