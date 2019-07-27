ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России порекомендовало коллегам из Германии не вмешиваться во внутренние дела независимых государств, напомнив о положениях Венской конвенции.

Это стало реакцией на заявление представителей немецкого посольства в Москве, в котором в числе прочего утверждается, что за несколько недель до выборов в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров».

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», – прокомментировали публикацию в российском внешнеполитическом ведомстве.

8 сентября 2019 года – единый день голосования в России. В 85 регионах состоятся более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, 16 выборов губернаторов, в 22 административных центрах изберут депутатов городских парламентов, в 3 столицах субъектов Федерации – мэров. Также состоятся довыборы в Государственную думу по четырём одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).