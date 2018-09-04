ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы, Роскомнадзор потребовал от Google выполнять закон РФ о выборах, а ЦИК сообщили компании о незаконности агитации Навального на YouTube.



О том, что прокуратура уже направило руководству Google предупреждение о недопустимости вмешательства в выборы, сообщил Алексей Жафяров, замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ведомства.

Он говорит, что данное предостережение само по себе не требует реакции со стороны компании, однако это серьезная мера, после которой может последовать привлечение к установленной законом ответственности.

«Мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», — отметил прокурор.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google выполнять закон РФ о выборах. Ведомство направило в Google официальное письмо, указав на недопустимость рекламы незаконных акций в день выборов.

Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Субботин уточнил, что ответа от Google не последовало. «Я бы на их месте ответил, что приняты все меры, приняты к сведению наши озабоченности», – сказал он позже журналистам, отметив, что отсутствие реакции компании будет являться, по сути, вмешательством в дела России.

Центризбирком, в свою очередь, направил компании Google письмо с разъяснениями, что политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными. Об этом заявил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

«Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», – заявил Клюкин, отметив, что ответа пока не последовало.