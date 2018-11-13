ИА «Ореанда-Новости» Денежные средства клиентов, давно не выходивших на связь с банками, могут быть переданы в пользование бюджету страны. Новый законопроект находится в Госдуме на рассмотрении.

Интересно то, что термина "невостребованный вклад" не существует. Любые денежные средства имеют владельца, которые их заработал, либо получил в качестве наследства или в любом ином виде от другого физического лица. В качестве №приграничной" ситуации можно рассматривать разве что средства умершего человека, наследники которого не обратились за его средствами в течении определённого времени.

По мнению Анатолия Аксакова, председателя Государственной Думы по финансовому рынку, примерный объём денежных средств "невостребованных" вкладов насчитывает миллиарды рублей.

По всей территории Российской Федерации вкладов, которыми очень давно никто не пользовался довольно много. Председатель Госдумы рассказал, что держатели ценных бумаг и участники акционерных обществ, не проявлявшие себя много лет, итак не получают никаких дивидендов.

Как выяснилось, это не первое предложение внести такой спорный законопроект в законодательство. И все предыдущие были отклонены. Анатолий Аксаков уверен, что и новое предложение так же получит отказ. Председатель Госдумы особенно выделяет, что собственность гражданина Российской Федерации незыблема, её защищает Конституция.

Коллега Аксакова, Сергей Калашников, сенатор Совета Федерации, уверен, что подобный законопроект может стать причиной беспокойства граждан. Депутат подчеркнул, что даже если правительство решит принять закон, то им придется устанавливать особую категорию средств, подразумевающихся предложенным проектом, а это будет выглядеть "очень искусственно".

Сергей Калашников справедливо отмечает, что данное предложение будет встречено негативно. Мало кому захочется, чтобы его деньги, накопленные годами, внезапно посчитали "невостребованным вкладом" и изъяли, даже если это будет в пользу бюджета страны.