ИА «Ореанда-Новости» Посольство Швеции в России сообщило о получении письма, в котором 16-летняя активистка экологического движения Грета Тунберг приглашается выступить перед молодёжью в Государственной думе РФ.

Инициатива исходит от депутата Василия Власова. Парламентарий указал на то, что молодые люди в России всё чаще выражают обеспокоенность экологической ситуацией. Власов отметил, что сам он является самым молодым депутатом российского парламента и восхищается деятельностью Тунберг. «Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», – сказано в письме депутата.

Тунберг обрела мировую известность после эмоционального выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября. Девушка заявила об угрозе гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила мировых лидеров в том, что они не уделяют данным вопросам достаточно внимания, будучи чрезмерно озабоченными экономическим ростом и финансами.