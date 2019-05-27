ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы от фракции партии «Родина» Алексей Журавлёв высказал мнение о предварительных итогах выборов в Европейский парламент. Политик считает, что избиратели продемонстрировали увеличение влияния новых сил.

Больше всего голосов набрало крупнейшее политическое объединение Европейского союза – христианско-демократическая Европейская народная партия. Союз партий социалистической ориентации «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» идёт вторым. Третье место занимают «Альянс либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ) и движение президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше», которые приняли решение выступить на выборах единым фронтом.

«Избиратели проголосовали за новую политическую реальность», – сказал Журавлёв. Он отметил провал политики «старых» евробюрократов и «рост влияния новых политических сил – популистов, евроскептиков и патриотов». Представители новых движений, как полагает депутат, являются сторонниками укрепления суверенитета государств, которые они представляют, и защиты национальных интересов. Что касается отношений Евросоюза с Москвой, российский парламентарий указал на возможность прекращения конфронтации.