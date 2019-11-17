17.11.2019, 23:37
Российский МИД прокомментировал возвращение Украине задержанных военных судов
ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел РФ сообщило через Telegram, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения Украине судов, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе.
Представители внешнеполитического ведомства напомнили, что ещё в июне 2019 года посольство Украины было уведомлено «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей».Переправка трёх военных судов, которые с 2018 года находились в керченском порту, началась 17 ноября. В соответствии с планом, на следующий день они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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