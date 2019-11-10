ИА «Ореанда-Новости» 10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Армению.

Глава российского внешнеполитического ведомства начнёт свою программу с участия в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с ним в церемонии будет участвовать армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Выставка будет проведена в Национальной галерее Армении.

В дальнейшем. Предполагается, что политики обсудят широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия в формате различных международных форумов. «Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования», – сказал один из сотрудников российского МИДа. «Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях», – добавили в министерстве.