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. Слова Володина приводит РИА Новости.Спикер Госдумы заявил, что сразу после того, как была принята поправка, дающая возможность действующему президенту России идти на новый срок, против Терешковй была начата "оголтелая кампания".Володин сказал, чтоНакануне Валентина Терешкова обвинила тех, кто критикует ее предложение о внесении поправки в Конституцию, в нелюбви к России.