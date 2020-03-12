12.03.2020, 14:45
Российский парламентарий назвал нападки на Терешкову атаками на РФ
ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин, работающий в Госдуме спикером, заявил о необходимости защитить парламентария Валентину Терешкову, первую женщину, побывавшую в космосе, от нападок и лжи из-за рубежа в связи с поправками о президентских сроках. Слова Володина приводит РИА Новости.
Спикер Госдумы заявил, что сразу после того, как была принята поправка, дающая возможность действующему президенту России идти на новый срок, против Терешковй была начата "оголтелая кампания".
Володин сказал, что идущие на Терешкову атаки - это атаки на Россию, поскольку внесённое ею предложение делает страну сильнее.
Накануне Валентина Терешкова обвинила тех, кто критикует ее предложение о внесении поправки в Конституцию, в нелюбви к России.
Спикер Госдумы заявил, что сразу после того, как была принята поправка, дающая возможность действующему президенту России идти на новый срок, против Терешковй была начата "оголтелая кампания".
Володин сказал, что идущие на Терешкову атаки - это атаки на Россию, поскольку внесённое ею предложение делает страну сильнее.
Накануне Валентина Терешкова обвинила тех, кто критикует ее предложение о внесении поправки в Конституцию, в нелюбви к России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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