ИА «Ореанда-Новости» Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российские власти намерены продолжить взаимодействие с Великобританией «на весьма прагматичной основе». По словам дипломата, поддержание нормальных отношений с Соединённым Королевством является одной из составляющих российского курса на внешнеполитической арене.

«Мы с британцами будем продолжать работать на весьма прагматичной основе, потому что главная задача для российской дипломатии на сегодняшний день – это касается не только Великобритании – это создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны», – сказал Яковенко. Посол отметил, что Великобритания является членом Совета безопасности и важным торговым партнёром России. Яковенко также упомянул, что поддержание нормальных отношений России нужно не больше, чем Великобритании.

Ранее новым премьер-министром королевства вместо ушедшей в отставку Терезы Мэй стал Борис Джонсон. Президент России Владимир Путин поздравил Джонсона с назначением, отметив, что развитие отношений в самых разнообразных областях соответствует национальным интересам обоих государств.