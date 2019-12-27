27.12.2019, 13:17
Российский сенатор заявил о вытеснении G7 "двадцаткой"
ИА «Ореанда-Новости». G20 вытесняет с мировой арены "большую семёрку", ставшую клубом по интересам. Об этом заявил Сергей Цеков, работающий сенатором от Крыма.
Ранее Сергей Ларов, глава российского МИД, сказал РИА Новости, что у РФ сегодня нет желания и стимула к восстановлению формата "большой восьмерки". По его словам, данная тема не поднималась при разговоре с главой США Дональдом Трампом. При этом Лавров сказал о готовности РФ принимать государства "большой семёрки" на территории России.
Цеков утверждает, что "большая семёрка" продолжительное время является клубом по интересам западных государств. По его мнению, в G20 состоят более интересные страны. Он считает, что G20 по значимости решений уже вытесняет G7 c мировой арены.
Цековым также подчеркнуто, что Вашингтон теряет свои позиции. Он отмечает, что действия американских властей для мирового сообщества позитивных результатов не несут.
Ранее Сергей Ларов, глава российского МИД, сказал РИА Новости, что у РФ сегодня нет желания и стимула к восстановлению формата "большой восьмерки". По его словам, данная тема не поднималась при разговоре с главой США Дональдом Трампом. При этом Лавров сказал о готовности РФ принимать государства "большой семёрки" на территории России.
Цеков утверждает, что "большая семёрка" продолжительное время является клубом по интересам западных государств. По его мнению, в G20 состоят более интересные страны. Он считает, что G20 по значимости решений уже вытесняет G7 c мировой арены.
Цековым также подчеркнуто, что Вашингтон теряет свои позиции. Он отмечает, что действия американских властей для мирового сообщества позитивных результатов не несут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии