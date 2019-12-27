ИА «Ореанда-Новости». G20 вытесняет с мировой арены "большую семёрку", ставшую клубом по интересам. Об этом заявил Сергей Цеков, работающий сенатором от Крыма. 

Ранее Сергей Ларов, глава российского МИД, сказал РИА Новости, что у РФ сегодня нет желания и стимула к восстановлению формата "большой восьмерки". По его словам, данная тема не поднималась при разговоре с главой США Дональдом Трампом. При этом Лавров сказал о готовности РФ принимать государства "большой семёрки" на территории России. 

Цеков утверждает, что "большая семёрка" продолжительное время является клубом по интересам западных государств. По его мнению, в G20 состоят более интересные страны. Он считает, что G20 по значимости решений уже вытесняет G7 c мировой арены. 

Цековым также подчеркнуто, что Вашингтон теряет свои позиции. Он отмечает, что действия американских властей для мирового сообщества позитивных результатов не несут.