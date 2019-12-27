Ранее Сергей Ларов, глава российского МИД, сказал РИА Новости, что у РФ сегодня нет желания и стимула к восстановлению формата "большой восьмерки". По его словам, данная тема не поднималась при разговоре с главой США Дональдом Трампом. При этом Лавров сказал о готовности РФ принимать государства "большой семёрки" на территории России.Цековым также подчеркнуто, что Вашингтон теряет свои позиции. Он отмечает, что действия американских властей для мирового сообщества позитивных результатов не несут.