ИА «Ореанда-Новости» Российское посольство в Лондоне назвало неприемлемой позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона относительно начала Второй мировой войны, которую он высказал в речи в связи с 80-летней годовщиной этого события в Польше.

Политик заявил, что в 1939 году, когда фашисты напали на Польшу, с востока она подверглась агрессии со стороны Советского Союза. Как сказал Джонсон, СССР «заманил Польшу в ловушку между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

В пресс-службе дипломатической миссии указали на то, что при рассмотрении этого вопроса следовало бы помимо прочего учитывать роль британской дипломатии, которая «попустительствовала захватнической политике нацистов» и противодействовала предложениям советского руководства о создании эффективного антигитлеровского блока. «Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании», – сказано в сообщении.