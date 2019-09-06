ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники посольства России в США нанесли визит в Государственный департамент в связи с задержанием российского гражданина Александра Коршунова.

Коршунов занимает пост директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в состав государственной корпорации «Ростех». Он был арестован на территории Италии по запросу американских властей. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки россиянин обвиняется в сговоре и попытке хищения информации, составляющей коммерческую тайну. Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщается в публикации российского посольства, размещённой в социальной сети Facebook, представители дипмиссии «выразили решительный протест в отношении неправомерных действий» и «потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию». «…Подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идёт вразрез с нормами международного права, а также ведёт к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», – подчеркнули дипломаты.