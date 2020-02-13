ИА «Ореанда-Новости». Алексей Темирев был приговорен Ростовским областным судом к семи годам лишения свободы за госизмену.

Суд признал виновным российского учёного по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Процесс проходил в особом порядке, без допроса свидетелей и предоставления доказательств. Это позволило назначить минимальный срок наказания.

Летом 2018 года 64-летнего учёного из Новочеркасска задержали прямо в ФСБ, куда он пришёл проверить на секретность документы. Темирев работал над созданием секретных разработок в конструкторском бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»). Ему предъявили обвинения в передачи данных о собственных разработках, которые являлись гостайной, Вьетнаму.