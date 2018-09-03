ИА «Ореанда-Новости». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании Путина «развалить Евросоюз».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность России в том, чтобы пространство Евросоюза было «развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным». Как напоминает Песков, такого подхода Путин придерживается уже многие годы и каких-либо изменений здесь нет.

В самом ЕС уже давно назрели серьёзные проблемы, но в этом нет вины российского лидера. Важным фактором, приводящим к росту евроскептических настроений в Евросоюзе, являются проблемы, связанные с иммиграцией. Этим летом дискуссия о необходимости принятия мер для преодоления миграционного кризиса вызвала ожесточенные споры среди европейских политиков.

Однако, ряд экспертов считает, что, хотя Европейский союз и сталкивается с серьезными проблемами, до развала ЕС дело не дойдет.

Когда Макрону задали вопрос о недавнем заявлении одного из лидеров антииммигрантской партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона, который отказался делать выбор в пользу как Марона, так и Путина, президент Франции отметил, что слова шведского политика свидетельствуют о том, что он совершенно не разбирается в европейских ценностях.

Политик добавил, что Франция уважает права человека и представляет собой одну из стран со значительным уровнем демократии, указав на то, что Россия вряд ли станет образцом для Швеции.

Такая перемена удивительна, потому что буквально на прошлой неделе Макрон предлагал едва ли не создание нового блока, состоящего из ЕС, Турции и России, чтобы противостоять Вашингтону. На тот момент президент Франции переживал по поводу того, что безопасность Евросоюза слишком зависит от Соединённых Штатов.

28 августа источник в администрации президента Франции рассказал о том, что российский лидер был приглашён на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В свете возможного визита Владимира Путина во Францию резкие слова Макрона о желании Путина развалить ЕС выглядят как минимум странно.