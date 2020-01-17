ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как изменится внешняя политика после смены правительства.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что внешняя политика России не должна измениться из-за смены правительства. По его мнению, в этом ни у кого не должно возникать сомнений.

Рябков пояснил, что внешнюю политику страны всегда определяет президент. Поэтому смена правительства не окажет никакого влияния на внешнеполитический курс страны.

Внешняя политика России направлена на дальнейшее укрепление позиции Москвы в мире. К Кремлю прислушиваются, следуют рекомендациям Путина, уважают и относятся со вниманием к действиям Москвы.