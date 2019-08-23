ИА «Ореанда-Новости» Американская интернет-компания Google удалила 210 каналов на сервисе YouTube, пользователи которых публиковали видеоматериалы, связанные с протестами в Гонконге.

В сообщении главы группы анализа угроз корпорации Google Шейна Хантли указано, что данные каналы «согласованно действуют в масштабах сети, публикуя видео, относящиеся к продолжающимся протестам в Гонконге». По его сведениям, создатели удалённых каналов, в частности, применяли специальные средства, в том числе VPN-сервисы, чтобы скрыть их происхождение.

Массовые протестные акции в Гонконге продолжаются уже более 2 месяцев. Причиной выступлений стал инициированный местными властями законопроект об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов или находящихся в розыске, в материковый Китай. В связи с протестами законопроект был снят с повестки дня, однако акции не прекратились.