ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал призыв президента России Владимира Путина вернуть грузино-украинскому политику гражданство Украины. «Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины…» – написал Саакашвили в сообщении в одной из социальных сетей. Экс-президент закавказской республики также заявил, что сторонники Петра Порошенко требуют у недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского не предоставлять ему украинский паспорт и не пускать на территорию страны.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел и заочного осуждения на лишение свободы по некоторым из обвинений. Весной 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен главой администрации Одесской области, но уже осенью следующего года был отправлен в отставку.

Затем Порошенко лишил Саакашвили гражданства, что стало поводом для подачи последним иска в украинский суд. Дело до сих пор не разрешено, зимой 2018-го Саакашвили был выслан из страны.