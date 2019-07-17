17.07.2019, 12:22
Саакашвили считает, что в советские времена на Украине жилось лучше
ИА «Ореанда-Новости» Михаил Саакашвили, ранее занимавший посты президента Грузии и губернатора Одесской области, заявил в эфире одного из телеканалов, что во времена Советского Союза жизнь на Украине была лучше.
Политик напомнил, что при Советах не было наглых чиновников, больницы были лучше и здравоохранение было бесплатным для граждан.
Высказываясь о переименовании улиц в рамках «декоммунизации», Саакашвили не одобрил данный процесс, отметив, что отказ от советского наследия должен произойти в первую очередь «в головах».В отношении нынешнего дня он сказал, что единственными символами СССР на Украине остаются разруха и отсутствие развития.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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