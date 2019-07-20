ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что возглавляемая им политическая партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля.

Политик разместил в одной из социальных сетей видеозапись, в которой он призывает своих сторонников отдать голоса за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

Саакашвили также отметил, что украинский избирком на протяжении долгого времени отказывал его партии в регистрации, блокировал её счета, и признал, что вследствие этого многие украинцы даже не осведомлены о том, что «Движение новых сил» боролось за места в национальном парламенте и оно едва ли окажется в состоянии преодолеть 5-процентный барьер.

Своих соратников по партии Саакашвили назвал «настоящими волкодавами против коррупции» и высказал надежду, что их опыт будет использован на благо Украины.

Результаты опроса избирателей, проведённого исследовательским центром BURI-Украина, свидетельствуют о том, что 41,2 % украинцев поддерживают партию президента. За партию Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь» готовы проголосовать 18,6 %, за движение бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 11,1 %, за партию «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко – 7,1 %. Остальные партии, по всей видимости, не наберут 5 % голосов.