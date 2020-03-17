Вместе с Федеральной службой исполнения наказаний главный банк России создал проект, в соответствии с которым осуждённые, освободившиеся от тюремного заключения из-за хорошего поведения, смогут зарабатывать не на физическом, а на перспективном интеллектуальном труде.Первый пилотный проект запущен в офисах Новосибирска, где работник занимаются с компьютерами,