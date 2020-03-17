17.03.2020, 11:14
Сбербанк договорился с ФСИН о привлечении к работе осуждённых
ИА «Ореанда-Новости». Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, считает, что с использованием труда осуждённых банку удастся сэкономить на низких зарплатах.
Вместе с Федеральной службой исполнения наказаний главный банк России создал проект, в соответствии с которым осуждённые, освободившиеся от тюремного заключения из-за хорошего поведения, смогут зарабатывать не на физическом, а на перспективном интеллектуальном труде.
Первый пилотный проект запущен в офисах Новосибирска, где работник занимаются с компьютерами, не подключёнными к интернету. Зарплата выплачивается в соответствии с МРОТ, вычитая налоги и суммы по постановлению суда.
Вместе с Федеральной службой исполнения наказаний главный банк России создал проект, в соответствии с которым осуждённые, освободившиеся от тюремного заключения из-за хорошего поведения, смогут зарабатывать не на физическом, а на перспективном интеллектуальном труде.
Первый пилотный проект запущен в офисах Новосибирска, где работник занимаются с компьютерами, не подключёнными к интернету. Зарплата выплачивается в соответствии с МРОТ, вычитая налоги и суммы по постановлению суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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