ИА «Ореанда-Новости». Главой “Роснефти” Игорем Сечиным было сделано заявление о том, что сохранение стабильности и баланса на нефтяном рынке нельзя назвать долгосрочным трендом, так как пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности.



Об этом он заявил во время выступления с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме, который проходил на территории Вероны.



Об этом он заявил во время выступления с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме, который проходил на территории Вероны.

По его словам, власти Соединённых Штатов Америки “имеют собственное видение своей роли в этом процессе”. Он подчеркнул, что американская сторона “с удовольствием вживается в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами”.





Игорь Сечин указал на то, что в настоящее время уровень свободных мощностей является самым низким за последние десять лет, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, которые выбывают по вине администрации Соединённых Штатов Америки.



По его словам, любое дополнительное внешнее негативное событие может стать причиной нового резкого роста цены нефти, в результате чего усилятся риски для мировой экономики и завершится цикл экономического роста последнего десятилетия. Глава “Роснефти” добавил, что государство, которое являлось “двигателем мировой экономики, теперь стало её тормозом”.



Игорь Сечин указал на то, что российская ресурсная база и проекты значительно превосходят показатели нефтяной отрасли Соединённых Штатов. Он опроверг заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда о том, что к 2030 году российское государство, полностью уйдёт с мировой нефтяной арены. Глава “Роснефти” утверждает, что “в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока” – Королевство Саудовской Аравии, Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки.





По мнению Игоря Сечина, потеря доверия к американской стороне является очередным примером того, что “весь остальной мир, то есть более 95 процентов населения планеты, уже ищет альтернативу сложившейся модели”.











