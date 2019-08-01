ИА «Ореанда-Новости» Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Вашингтона при Организации Объединённых Наций. За неё проголосовали 57 членов высшей палаты парламента, против – 33.

Сначала президент Дональд Трамп предложил на эту должность пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт, однако она отказалась занять этот пост, сославшись на «интересы семьи». После этого американский лидер предложил сенаторам кандидатуру Крафт.

Келли Крафт родилась в 1962 году. В 2007 году президент США Джордж Буш-младший назначил ей альтернативным представителем Белого дома при ООН. Начиная с 2017 года Крафт занимала пост посла США в Канаде.