ИА «Ореанда-Новости». Сегодня скончался республиканец Джон Маккейн, посвятивший свою жизнь служению Соединённым Штатам изначально как солдат, а впоследствии – как политик.

Сенатор служил Америке верой и правдой 60 лет. В 2008 году он даже пробовал баллотироваться на пост президента, но проиграл гонку Бараку Обаме.

За последнее время он успел прославиться как непримиримый сторонник негативного отношения к России. Однако его позиция расходилась с позицией Дональда Трампа, из-за чего у них испортились отношения. Несмотря на это, вклад Маккейна в американскую политику нельзя недооценивать. Объёмы его впечатляют и признаются как сторонниками сенатора, так и его противниками. У официальной резиденции президента США из-за смерти сенатора даже приспустили национальный флаг.

Маккейн ярко критиковал не только Россию, но и администрацию Белого дома.

Уже после смерти стало известно, что семья Маккейна попросила Дональда Трампа не приходить на похороны и что это было личным желанием покойного. Причина такого решения — острая вражда между политиками, которая продолжалась последние годы. Маккейн, в частности, поддерживал версию о российском вмешательстве в выборы и резко критиковал Трампа за его политику по отношению к России.

Конфликт однопартийцев продолжался не один год. Причём Трамп позволял себе даже личные выпады в сторону политика: например, во время своей предвыборной кампании он открыто заявил, что не признаёт Маккейна героем войны, потому что тот пять лет пробыл во вьетнамском плену. Он подчёркивал, что ему нравятся люди, которые не попадали в плен. Маккейн в ответ упрекал Трампа в том, что тот в своё время избежал призыва.

Конфликтовал Маккейн не только с президентом Трампом, но и с Владимиром Путиным. В своей книге «Неуемная война: хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности», выпущенной 22 мая 2018 года, он писал: «Владимир Путин — злой человек, и он намерен совершать злые дела, в том числе разрушить либеральный мировой порядок, который возглавляли США…».

Маккейн попытался предупредить обвинения в антироссийской позиции: «Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня», но в то же время это не помешало ему однажды заявить, что Россия — это «бензоколонка, которая притворяется страной».