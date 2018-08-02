ИА «Ореанда-Новости». 2 августа 2018 года представители Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов Америки представили новый законопроект, в котором предусматривается ужесточение санкционного пакета в отношении Российской Федерации.

Группа сенаторов объявила об ужесточении ограничений против России из-за предписываемого ей вмешательства в американские выборы различного характера. Делается это перед предстоящими промежуточными выборами 2018 года в рамках политики сдерживания Российской Федерации. Линдси Грэм, один из авторов законопроекта, уже назвал эти санкции сокрушительными.

Стало известно, что среди требований, которые предъявляются России во избежание введения санкций, также фигурируют отказ от хакерских атак на инфраструктуру Соединенных Штатов Америки, вывод российских войск с территории Украины, а также прекращение деятельности на территории Сирии.

Сообщается, что в Конгресс данный законопроект был представлен демократами Робертом Менендесом от штата Нью Джерси, Беном Кардином от штата Мэриленд и Джином Шахином от штата Нью-Гэмпшир. В проекте также участвовали республиканцы Линдси Грэм от штата Южная Каролина, Кори Гарднер от штата Колорадо, а также Джон Маккейн от штата Аризона.

Новый законопроект примет всеобъемлющий характер после его вступления в силу.

Ранее, 28 июля 2018 года Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки уже одобрил введение новых санкций против России, Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана. Они предусматривали введение ограничений в сферах энергетики и финансов, а также в отношении российского государственного долга.

По словам Боба Коркера, главы сенатского комитета по международным делам, одобрение нового пакета санкций может произойти в течение ближайших пары месяцев до промежуточных выборов 2018 года, которые запланированы на ноябрь.

Пока остается неизвестным подпишет ли действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций».

Согласно официальным данным, данный законопроект одобрило 419 членов палаты Представителей и только 3 выступили против. В Сенате Конгресса Соединенных Штатов за принятие законопроекта проголосовали 98 человек. Только два сенатора выступили против санкций в отношении Российской Федерации. Ими стали независимый Берни Сандерс и республиканец Рэнд Пол.