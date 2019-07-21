ИА «Ореанда-Новости». Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым позитивной. Об этом Мадуро написал на своём официальном аккаунте в Twitter после окончания переговоров.

По словам представителя МИДа России, в ходе беседы стороны обсудили необходимость развития сотрудничества и обмена опытом во всех сферах. Это по мнению Сергея Рябкова, будет способствовать развитию населению обеих стран.

Ранее замминистра иностранных дел РФ сообщил, что провёл встречи в Каракасе с Мадуро, вице-президентом Боливарианской Республики Делси Родригесом, а также провёл консультации с представителями МИД.

Он также отметил, что последний раунд переговоров между нынешним правительством и венесуэльской оппозицией закончился с большим пониманием. Новый этап диалога между противоборствующими сторонами начался на прошлой неделе на Барбадосе. До этой встречи делегаций в Норвегии они не увенчались успехом.