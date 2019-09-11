ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов правительства, после чего был сформирован новый кабинет.

На своих постах останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Глава МИД Таро Коно станет министром обороны, а внешнеполитическое ведомство возглавит Тосимицу Мотэги, до этого занимавший должность министра по делам восстановления экономики.

В новый кабмин войдут два человека, которые входили в состав правительства ранее: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

Остальные 13 политиков впервые получат министерские портфели.

Вечером 11 сентября новый состав правительства должен быть утверждён императором Японии.