17.03.2020, 09:03
Шестеро сахалинцев больше не хотят быть частью государства
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Седов, уполномоченный по правам человека в Сахалинской области, высказался о том, что за последнее время он получил 6 заявлений с просьбой граждан о самоопределении. «Люди» (как они просят себя называть вместо «граждане») заявили о том, что они больше не хотят быть частью ни России, ни любого другого государства.
Эти заявления составлены в соответствии с международными нормами, однако ситуация беспокоит уполномоченного. По его словам, в других регионах заявлений приходит в разы больше. Он предполагает, опираясь на отличительный знак этих «людей», что они состоят в секте, и дальше ситуация только будет накаляться.
Также Сергей Седов говорит о возможной связи этих протестов с предстоящими выборами. В заявлениях содержатся просьбы не включать этих людей ни в какие списки, чем по факту и являются грядущие выборы.
Эти заявления составлены в соответствии с международными нормами, однако ситуация беспокоит уполномоченного. По его словам, в других регионах заявлений приходит в разы больше. Он предполагает, опираясь на отличительный знак этих «людей», что они состоят в секте, и дальше ситуация только будет накаляться.
Также Сергей Седов говорит о возможной связи этих протестов с предстоящими выборами. В заявлениях содержатся просьбы не включать этих людей ни в какие списки, чем по факту и являются грядущие выборы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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