ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шнуров рассказал, когда и при каких условиях пойдёт в политику.

Музыкант Сергей Шнуров присутствовал на Студенческом фестивале предпринимательства во дворце спорта «Мегаспорт». Во время фестиваля артист отметил, что пойдёт в политику только тогда, когда увидит соответствующий запрос у народа.

Шнуров считает, что смысл заниматься политической деятельностью появится, только если интерес будет у «так называемого народа». Он должен знать, что сможет принести этим людям какое-то добро.

Таким образом музыкант отреагировал на слухи о политической карьере Шнурова, которые ранее заполонили Сеть. Сам Шнуров подчеркнул, что пока не знает, станет он политиком или нет.