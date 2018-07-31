ИА «Ореанда-Новости». В Москве прошла встреча главы главы Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с Ицунори Онодэрой, который является министром обороны японского островного государства.



Информация о встрече двух политических деятелей размещена на официальном сайте российского ведомства.



Информация о встрече двух политических деятелей размещена на официальном сайте российского ведомства.

Российская и японская стороны достигли договорённости относительно укрепления контактов своих генеральных штабов, а также связей в военно-морской области.



Такое заявление Сергей Шойгу сделал по завершению встречи с японским коллегой.



По словам главы Министерства обороны Российской Федерации, диалог с Ицунори Онодэрой имеет огромное значение “в обеспечении безопасности и стабильности” на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.



Сергей Шойгу сказал о необходимости продолжения практики консультаций по линии российского и генерального штабов, так как это даёт возможность “обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности” обоих государств, включая приграничные районы. Министр обороны России отметил, что сотрудничество с японским островным государством в военно-морской области подразумевает проведение совместных поисково-спасательных учений.





Представителями российской и японской стороны была отмечена активизация “межведомственных контактов”. Сергей Шойгу утверждает, что огромную роль в этом сыграли официальный визит в на территорию Японии, который был совершён два года назад российским лидером Владимиром Путиным, а также прибытие в российское государство весной текущего года японского премьер-министра Синдзо Абэ.





По словам главы Министерства обороны РФ, последний диалог с японским коллегой, который состоялся в Токио, “был откровенным и конструктивным”. Отметим, что министр обороны Японии в последний раз посещал российское государство двенадцать лет назад.



По словам Ицунори Онодэрой, японскими властями большое внимание уделяется двусторонним отношениями с российской стороной.



В ходе встречи он выразил надежду на то, что его визит в Россию будет способствовать взаимопониманию между двумя государствами. Также министр обороны японского островного государства поздравил российского коллегу с успешным проведением чемпионата мира по футболу 2018.





В столице России состоялись встречи в формате “2+2”, в которых приняли участия главы министерств иностранных дел двух государств Сергея Лаврова с Таро Коно и министров обороны Сергея Шойгу с Ицунори Онодэрой.