ИА «Ореанда-Новости» Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, занимавший этот пост в 1998–2005 годах, резко отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа. Немецкий политик заявил, что «под флагом свободы и рыночной экономики» американский лидер «преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему».

Шрёдер подчеркнул, что даже союзникам Белого дома следует быть настороже, поскольку Трамп склонен диктовать условия и им. «…Ему нужны не партнёры, но вассалы», – заключил он.

Бывший канцлер в очередной раз осудил действия посла США в Германии Ричарда Гренелла. «Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или нападать на автомобильную промышленность?» – недоумевает он.

Политик высказался и по поводу изменения в расстановке мировых политических сил.