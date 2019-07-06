Шрёдер заявил, что Трамп нуждается не в партнёрах, а в вассалах
ИА «Ореанда-Новости» Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, занимавший этот пост в 1998–2005 годах, резко отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа. Немецкий политик заявил, что «под флагом свободы и рыночной экономики» американский лидер «преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему».
Шрёдер подчеркнул, что даже союзникам Белого дома следует быть настороже, поскольку Трамп склонен диктовать условия и им. «…Ему нужны не партнёры, но вассалы», – заключил он.
Бывший канцлер в очередной раз осудил действия посла США в Германии Ричарда Гренелла. «Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или нападать на автомобильную промышленность?» – недоумевает он.Политик высказался и по поводу изменения в расстановке мировых политических сил. По его убеждению, только сплотившись, странам Европы удастся «утвердиться» между двумя полюсами – по-прежнему сильными США и набирающей мощь Азией во главе с Китаем.
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