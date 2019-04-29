ИА «Ореанда-Новости». Штаб Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, заявили, что российские СМИ дискредитируют их лидера, и обвинили российскую прессу в сотрудничестве с окружением Петра Порошенко.

При этом в штабе не указали, о каких конкретно СМИ идёт речь. Сообщается, что «людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ, в том числе, российских».

В штабе Зеленского предположили, что это может быть итогом «сотрудничества ближнего круга Порошенко с российскими медиа». Целью ложных новостей является дискредитация новоизбранного президента Украины.

Речь, скорее всего, идёт о новостях об отдыхе Зеленского в Турции. К примеру, Telegram-канал "Незыгарь" (не является СМИ) ранее писал, что Зеленский отдыхал на 40-метровой яхте украинского олигарха Игоря Коломойского, а также встречался с представителями помощника президента РФ Владислава Суркова.