20.09.2019, 12:17
СК передал жалобу Дарьи Сосновской в Росгвардию
ИА «Ореанда-Новости» Дарья Сосновская участвовала в митинге 10 августа и была задержана.
На видео которое утекло в сеть отчетливо видно, что при задержании девушку ударил сотрудник полиции, в живот. У сотрудника не было видно опознавательных знаков, видео вызвало огромный резонанс в интернете. За девушку вступились многие, от известных деятелей культуры, до политиков.
Позднее девушка подала жалобу в следственный комитет, после задержания у неё были зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб мягких тканей. Дарья обвиняет Росгвардию, так как уверена что урон она понесла именно от сотрудников этой силовой структуры. В Росгвардии это отрицают, но СК возбудит следственную проверку именно в Росгвардии.
На видео которое утекло в сеть отчетливо видно, что при задержании девушку ударил сотрудник полиции, в живот. У сотрудника не было видно опознавательных знаков, видео вызвало огромный резонанс в интернете. За девушку вступились многие, от известных деятелей культуры, до политиков.
Позднее девушка подала жалобу в следственный комитет, после задержания у неё были зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб мягких тканей. Дарья обвиняет Росгвардию, так как уверена что урон она понесла именно от сотрудников этой силовой структуры. В Росгвардии это отрицают, но СК возбудит следственную проверку именно в Росгвардии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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