За девушку вступились многие, от известных деятелей культуры, до политиков.Дарья обвиняет Росгвардию, так как уверена что урон она понесла именно от сотрудников этой силовой структуры. В Росгвардии это отрицают, но СК возбудит следственную проверку именно в Росгвардии.