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На прошлой неделе состоялось рассмотрение законодательной инициативы, который предусматривает возможность добровольного отказа от получения дополнительных пенсионных выплат депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Закон рассматривается уже в третьем чтении и, скорее всего, вступит в силу уже в следующем году.Также в числе, готовых написать заявление об отказе - Евгений, Сергей Боярский, Вячеслав Володин, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур, Александр Карелин, Максим, Андрей Барышев, Виктори другие.Результаты опроса были опубликованы на сайте СМИ. Выяснилось, что из 74 опрошенных депутатов о таком намерении РБК сказали всего шесть человек. При этом резко против отказа от пенсионных надбавок высказались 15 человек.Остальные 33 депутата, уклонились от прямого ответа, сообщается на сайте РБК.