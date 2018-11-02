02.11.2018, 22:02
Сколько депутатов Госдумы готовы отказаться от пенсионной надбавки?
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты опросили российских парламентариев и выяснили, что всего 6 депутатов планируют написать отказ от льготы.
На прошлой неделе состоялось рассмотрение законодательной инициативы, который предусматривает возможность добровольного отказа от получения дополнительных пенсионных выплат депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Закон рассматривается уже в третьем чтении и, скорее всего, вступит в силу уже в следующем году.
Одним из инициаторов законопроекта является депутат Андрей Турчак, секретарь генерального совета "Единой России". Ранее он прокомментировал новый закон как совершенствование механизмов применения социальных гарантий: "Дело каждого депутата или члена Совета Федерации – быть ему таким, как другие граждане, делать такое заявление, принимать на себя такую ответственность, воспользоваться ли тем правом, которое есть", – пояснил он. Члены фракции поддержали идею, а сам Андрей Турчак пообещал, что откажется от надбавок в случае принятия соответствующего закона.
Также в числе депетутов, готовых написать заявление об отказе - Евгений Ревенко, Сергей Боярский, Вячеслав Володин, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Таймазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Андрей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.
Однако для них пенсионный возраст еще не наступил. Сегодня журналисты РБК решили выяснить, кто их парламентариев, которые уже перешли пенсионный возраст, воспользуется правом отказаться от привилегии.
Результаты опроса были опубликованы на сайте СМИ. Выяснилось, что из 74 опрошенных депутатов о таком намерении РБК сказали всего шесть человек. При этом резко против отказа от пенсионных надбавок высказались 15 человек. Например, Николай Арефьев, член фракции КПРФ, так прокомментировал вопрос журналистов: "Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тыс. руб. и пью лекарств на 18 тыс. в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит". Остальные 33 депутата, уклонились от прямого ответа, сообщается на сайте РБК.
На прошлой неделе состоялось рассмотрение законодательной инициативы, который предусматривает возможность добровольного отказа от получения дополнительных пенсионных выплат депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Закон рассматривается уже в третьем чтении и, скорее всего, вступит в силу уже в следующем году.
Одним из инициаторов законопроекта является депутат Андрей Турчак, секретарь генерального совета "Единой России". Ранее он прокомментировал новый закон как совершенствование механизмов применения социальных гарантий: "Дело каждого депутата или члена Совета Федерации – быть ему таким, как другие граждане, делать такое заявление, принимать на себя такую ответственность, воспользоваться ли тем правом, которое есть", – пояснил он. Члены фракции поддержали идею, а сам Андрей Турчак пообещал, что откажется от надбавок в случае принятия соответствующего закона.
Также в числе депетутов, готовых написать заявление об отказе - Евгений Ревенко, Сергей Боярский, Вячеслав Володин, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Таймазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Андрей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.
Однако для них пенсионный возраст еще не наступил. Сегодня журналисты РБК решили выяснить, кто их парламентариев, которые уже перешли пенсионный возраст, воспользуется правом отказаться от привилегии.
Результаты опроса были опубликованы на сайте СМИ. Выяснилось, что из 74 опрошенных депутатов о таком намерении РБК сказали всего шесть человек. При этом резко против отказа от пенсионных надбавок высказались 15 человек. Например, Николай Арефьев, член фракции КПРФ, так прокомментировал вопрос журналистов: "Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тыс. руб. и пью лекарств на 18 тыс. в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит". Остальные 33 депутата, уклонились от прямого ответа, сообщается на сайте РБК.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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