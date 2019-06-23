ИА «Ореанда-Новости» Анатолий Михалёв, занимавший пост главы администрации города Читы с марта 2001 по январь 2019 года, после продолжительной болезни умер на 72-м году жизни.

Анатолий Михалёв родился в 1948 году. Работал на Читинском ремонтно-монтажном комбинате слесарем-разнорабочим, затем был назначен начальником цеха.

В мэрии Читы с 1993 года занимал пост заместителя главы администрации города. Начиная с конца 2000 года фактически осуществлял руководство муниципалитетом. Когда в 2014 году были отменены всеобщие выборы мэра, Михалёв стал главой городской думы. В начале 2019 года он подал в отставку по личным причинам.