ИА «Ореанда-Новости» Жак Ширак, занимавший пост президента Франции в 1995–2007 годах, умер в возрасте 86 лет. Агентство AFP сообщило об этом через Twitter со ссылкой на членов семьи политика. Информации о причинах смерти пока нет. Агентство Franceinfo привело слова зятя умершего: «Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи».

Жак Ширак родился в 1932 году в Париже. Один из белогвардейских офицеров обучил его русскому языку, когда тот был подростком. Будущий президент работал в торговом флоте, служил в армии, принимал участие в Алжирской войне, получил ранение. Окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации, после чего поступил на государственную службу, заняв должность аудитора Счётной палаты.

Ширак был одним из лидеров правых голлистских партий. Занимал посты министра сельского хозяйства и мэра Парижа, затем был избран в президенты республики. После отставки в 2007 году политик стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.